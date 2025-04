Francesco Farioli wilde opvallende baan: "We lachen er altijd om"

Farioli had niet altijd voor ogen om voetbaltrainer te worden. "Ik was echt wispelturig en hier lachen we altijd om. Mijn oma vroeg me toen ik een jaar of vier of vijf was, wat ik later wilde worden als ik ouder was", blikt hij terug in gesprek met de clubkanalen van Ajax. "Mijn antwoord was dat ik de Paus wilde worden. Zo begon het, als we het toch over het veranderen van plannen hebben."

De Italiaan werd donderdag 36 jaar oud en viert dat met zijn collega's. "Ik heb alle mensen die voor het eerste team werken uitgenodigd om samen wat te gaan eten. Dat doen we bij het restaurant dat ik al vaker besproken heb, een plek waar ik me thuis voel", laat hij weten. "Ze gaan speciaal voor ons open."