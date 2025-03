Francesco Farioli boos: "Dat was een overtreding op Youri Baas"

Francesco Farioli was na de nederlaag tegen Eintracht zeer tevreden over zijn team. Over de arbitrage had de Italiaan echter minder lovende woorden te spreken.

"We hadden niet meer kunnen doen dan we hebben gedaan en ik ben heel gelukkig met de wijze waarop we speelden", zei de trainer van Ajax tegen Ziggo Sport. "De jongens waren dapper, moedig en we hebben onze kwaliteiten getoond. Zeker ten opzichte van de fysieke kwaliteiten van Frankfurt. Een aantal van hen heeft een grote motor. Dat wisten we van tevoren."

"Over het algemeen ben ik positief over deze wedstrijd. Dat we Frankfurt in het laatste kwartier nog met de rug tegen de muur zetten, geeft ook aan hoe de jongens hebben gespeeld", zegt de trotse trainer. "We speelden ook volgens ons plan, maar helaas kregen we met een aantal discutabele momenten te maken, zoals bij hun tweede doelpunt. Dat was een overtreding op Youri Baas. Laten we het erop houden dat de scheidsrechter en ik daar een andere visie op hebben."