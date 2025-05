'Francesco Farioli ziet in Ligue 1 ideale Ajax-versterking'

Ajax heeft interesse in Ludovic Blas, zo meldt het medium TeamFootball . Francesco Farioli zou erg gecharmeerd zijn van de 27-jarige rechtsbuiten van Stade Rennes.

De buitenspeler kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten, en zou door de trainer van Ajax beschouwd worden als een speler die precies datgene zou brengen waar het dit seizoen bij de Amsterdammers aan ontbrak.

Blas speelde dit seizoen 28 competitiewedstrijd voor Rennes, dat elfde is geworden in de Ligue 1. In die 28 optredens kwam hij tot zes doelpunten en negen assists. Echter raakte hij ook geblesseerd waardoor hij niet alles speelde.

Rennes wil pas overgaan tot een verkoop als er een bedrag van tussen de 14 en 17 miljoen euro wordt betaald. Ondanks de plaatsing voor de Champions League lijkt het onwaarschijnlijk dat Alex Kroes zo'n bedrag gaat uitgeven.