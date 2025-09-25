Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Francesco' van Persie onder vuur: "Maakten Farioli belachelijk"

Niek
Robin van Persie
Robin van Persie Foto: © Pro Shots

Feyenoord verloor woensdagavond in de strijd om de Europa League met 1-0 op bezoek bij Sporting Braga en trainer Robin van Persie kreeg rondom die wedstrijd veel kritiek vanwege zijn opstelling en wisselbeleid. De oefenmeester had namelijk maar liefst 7 (!) wijzigingen doorgevoerd. 

Supporters van de club uit Rotterdam trokken een vergelijking met het seizoen van Ajax vorig jaar. "Francesco Van Persie.... Schofterig naar je achterban", viel te lezen op social media. Ook Mark de Jong toonde zich kritisch. "Vorig jaar maakten we Farioli hiervoor belachelijk", blikt hij terug.

Van Persie liet na afloop van de nederlaag weten dat hij nog wel achter zijn keuze staat om te rouleren.  "Ik zie de spelers iedere dag en ik vond het nu de tijd om jongens als Tengstedt en Borges de kans te geven. We hebben bovendien een heel druk schema", sprak hij bij Ziggo Sport. 

Zo koos hij er voor om spelers als Ueda, Sauer en Read thuis te laten. "Ayase was juist blij dat hij rust kreeg", vervolgt hij. "Maar ik had gehoopt dat onze aanvallers meer impact zouden hebben. Dat viel mij niet mee, want wij hebben de hele wedstrijd geen serieuze kans gehad", besluit Van Persie.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Johan Inan

Johan Inan onthult: "Ajax kan tegen NAC niet beschikken over hem"

0
Donny van de Beek schreeuwt het uit

Van de Beek reageert: "Ik ben heel verdrietig en teleurgesteld"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd