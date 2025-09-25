'Francesco' van Persie onder vuur: "Maakten Farioli belachelijk"

Feyenoord verloor woensdagavond in de strijd om de Europa League met 1-0 op bezoek bij Sporting Braga en trainer Robin van Persie kreeg rondom die wedstrijd veel kritiek vanwege zijn opstelling en wisselbeleid. De oefenmeester had namelijk maar liefst 7 (!) wijzigingen doorgevoerd.

Supporters van de club uit Rotterdam trokken een vergelijking met het seizoen van Ajax vorig jaar. "Francesco Van Persie.... Schofterig naar je achterban", viel te lezen op social media. Ook Mark de Jong toonde zich kritisch. "Vorig jaar maakten we Farioli hiervoor belachelijk", blikt hij terug.

Van Persie liet na afloop van de nederlaag weten dat hij nog wel achter zijn keuze staat om te rouleren. "Ik zie de spelers iedere dag en ik vond het nu de tijd om jongens als Tengstedt en Borges de kans te geven. We hebben bovendien een heel druk schema", sprak hij bij Ziggo Sport.

Zo koos hij er voor om spelers als Ueda, Sauer en Read thuis te laten. "Ayase was juist blij dat hij rust kreeg", vervolgt hij. "Maar ik had gehoopt dat onze aanvallers meer impact zouden hebben. Dat viel mij niet mee, want wij hebben de hele wedstrijd geen serieuze kans gehad", besluit Van Persie.