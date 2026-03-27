'Francisco Conceição kan zich gaan opmaken voor megatransfer'

Francisco Conceição kan mogelijk de opvolger worden van Mohamed Salah bij Liverpool. Dat melden onder meer La Gazzetta dello Sport en transferverslaggevers Fabrice Hawkins en Rudy Galetti. De ex-speler van Ajax is één van de namen op het lijstje in Liverpoodl.

Salah maakte deze week bekend dat hij aan het einde van het seizoen vertrekt bij Liverpool. De Premier League-club moet daardoor op zoek naar een vervanger en overweegt mogelijk zelfs twee nieuwe rechtsbuitens aan te trekken. De club en manager Arne Slot zien Michael Olise als absolute droomversterking, maar zijn komst lijkt lastig.

Bayern München wil niet meewerken aan een vertrek en zou de 24-jarige Fransman alleen laten gaan bij een extreem hoog bod. Daarnaast is er interesse van onder meer Real Madrid. Dat biedt perspectief voor Conceição, die tot de alternatieven behoort. Volgens Hawkins, werkzaam voor RMC Sport, staan ook Yan Diomandé van RB Leipzig en Bradley Barcola van Paris Saint-Germain op de radar.

Volgens La Gazzetta dello Sport hanteert Juventus een stevige vraagprijs voor Conceição. De club betaalde vorige zomer circa dertig miljoen euro om de 23-jarige Portugees definitief over te nemen van FC Porto. Inmiddels zou hij minimaal 45 miljoen euro moeten kosten. Galetti rept zelfs van een richtprijs tussen de 60 en 65 miljoen euro.

Conceição kwam dit seizoen tot 34 officiële wedstrijden, waarin hij vier keer scoorde en drie assists gaf. Zijn carrière kreeg daarmee alsnog een impuls, nadat hij bij Ajax weinig kansen kreeg. De Amsterdammers namen hem in 2022 voor vijf miljoen euro over van Porto, maar lieten hem een jaar later alweer terugkeren naar Portugal. Uiteindelijk maakte Ajax nog wel een bescheiden winst, door hem voor 9,5 miljoen euro te verkopen.