Frank de Boer: "Ajax heeft de middelen om voor de titel te gaan"

Frank de Boer benadrukt dat Ajax in ieder geval Europees voetbal moet halen en hoopt op een succesvol seizoen in de Conference League. "Ik vind sowieso dat we Europees moeten spelen", zegt hij voor de camera van Sportnieuws. "Dat we hopelijk een leuk seizoen krijgen en zo ver mogelijk reiken in de Conference League."

"Hoe graag we ook in de Champions League hadden willen spelen, maar dat is op dit moment niet zo. Het is opbouwen nu. Je moet het eigenlijk zien als een twee-, driejarig traject en dan moeten we oordelen of we het goed hebben gedaan." Ondanks de huidige fase van de club verwacht Frank dat Ajax komend seizoen al kan meestrijden om de titel. "Ik vind dat Ajax altijd voor het kampioenschap moet gaan.