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Frank de Boer: "Ajax heeft de middelen om voor de titel te gaan"

Joram
Frank de Boer bij de Ajax Legends
Frank de Boer bij de Ajax Legends Foto: © Pro Shots

Frank en Ronald de Boer hebben vertrouwen in Ajax richting het nieuwe seizoen. De clubiconen zijn positief over de koers die technisch directeur Jordi Cruijff heeft ingezet en denken dat de Amsterdammers weer mee kunnen doen om de landstitel.

Frank de Boer benadrukt dat Ajax in ieder geval Europees voetbal moet halen en hoopt op een succesvol seizoen in de Conference League. "Ik vind sowieso dat we Europees moeten spelen", zegt hij voor de camera van Sportnieuws. "Dat we hopelijk een leuk seizoen krijgen en zo ver mogelijk reiken in de Conference League."

"Hoe graag we ook in de Champions League hadden willen spelen, maar dat is op dit moment niet zo. Het is opbouwen nu. Je moet het eigenlijk zien als een twee-, driejarig traject en dan moeten we oordelen of we het goed hebben gedaan." Ondanks de huidige fase van de club verwacht Frank dat Ajax komend seizoen al kan meestrijden om de titel. "Ik vind dat Ajax altijd voor het kampioenschap moet gaan. 

"Daar heeft Ajax denk ik ook de middelen voor, dus ik hoop dat we dit jaar in ieder geval om de titel gaan strijden en dat het niet zo'n groot gat wordt als afgelopen seizoen." Ook Ronald de Boer deelt dat vertrouwen. Hij vindt dat de uitgesproken ambitie past bij de club en spreekt bovendien zijn waardering uit voor trainer Míchel.

"Die ambitie hebben ze ook uitgesproken, dat ze voor het kampioenschap gaan. Dat vind ik alleen maar goed, dat hoort bij Ajax. Maar ze zijn druk bezig." De oud-middenvelder volgde Míchel de afgelopen jaren als analist en is gecharmeerd van zijn werkwijze. "Hij is echt een man met een idee. Je ziet de hand van de trainer en die hand bevalt me. Je hebt ook het materiaal nodig, daar zijn ze druk mee bezig. Ik hoop dat het puzzeltje in elkaar valt. Ik heb er wel vertrouwen in."

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