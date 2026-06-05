Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"

Youri Baas werd afgelopen seizoen tot 'Speler van het Jaar' verkozen bij Ajax. Ook Frank de Boer, die in het verleden werkzaam was als trainer bij de club uit Amsterdam, is onder de indruk van de ontwikkeling van de centrumverdediger.

“Ik denk dat Youri in alle opzichten echt wel een grote stap heeft gemaakt", vertelt hij op de website van Ajax Life. "Als je week in, week uit speelt, word je vooral fysiek sterker. Daarom zeg ik vaak: wil je zo graag naar het buitenland, zorg dan eerst dat je een lange serie wedstrijden voor Ajax achter je naam hebt staan. Pas dan heb je voldoende inhoud om ergens goed binnen te komen", constateert De Boer. Qua spel ziet de ex-prof ook progressie. “In het begin schoof hij met regelmaat in", blikt hij terug. "Dat gebeurt nu een stuk minder. De nadruk ligt meer op zijn passing; wat ik eigenlijk ook altijd deed. Want iedereen dacht dat ik voortdurend indribbelde. Maar mijn aanname was meestal zo, dat ik de spits al had uitgespeeld. En daarna gaf ik de pass. Hetzelfde zie ik terug bij Baas – en beter dan vorig seizoen", aldus De Boer.

“Ik moest Jan Vertonghen weleens aanspreken omdat hij voor zijn gevoel een slechte wedstrijd had gespeeld als hij maar één keer in het strafschopgebied van de tegenstander was geweest", herinnert hij zich nog. "Dan zei ik: ‘Jij bent een centrale verdediger. Jij moet eigenlijk alleen maar met één aanname iemand uitspelen. Dan moet een andere tegenstander naar jou toekomen en dan hebben we op het middenveld de situatie die we willen.’ Zo simpel is het in feite. Dát moet je creëren. En dus niet door zelf helemaal op te stomen. Dat komt sporadisch voor", vervolgt De Boer, die kritisch is over de hiërarchie bij Ajax. Hij ziet geen duidelijke leider in de as. “Vanwege zijn leeftijd zou je denken dat Josip Sutalo (26) die rol kan vervullen, maar ik zie het niet terug. Natuurlijk moet het een beetje in je zitten", beseft hij. "Ik was niet voor niets overal aanvoerder, in de jeugd al. Ik coachte áltijd. Johan Cruijff zei ooit tegen mij: ‘Als jouw linkshalf slecht speelt, is het jouw schuld. Jij hebt hem dan niet voldoende gecoacht.’ Voor Baas is dat dus de volgende stap, anders komt hij in de problemen. In tegenstelling tot Sutalo denk ik wel dat hij het in zich heeft", besluit De Boer over de linkspoot.