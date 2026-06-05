Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
Youri Baas werd afgelopen seizoen tot 'Speler van het Jaar' verkozen bij Ajax. Ook Frank de Boer, die in het verleden werkzaam was als trainer bij de club uit Amsterdam, is onder de indruk van de ontwikkeling van de centrumverdediger.
“Ik denk dat Youri in alle opzichten echt wel een grote stap heeft gemaakt", vertelt hij op de website van Ajax Life. "Als je week in, week uit speelt, word je vooral fysiek sterker. Daarom zeg ik vaak: wil je zo graag naar het buitenland, zorg dan eerst dat je een lange serie wedstrijden voor Ajax achter je naam hebt staan. Pas dan heb je voldoende inhoud om ergens goed binnen te komen", constateert De Boer.
Qua spel ziet de ex-prof ook progressie. “In het begin schoof hij met regelmaat in", blikt hij terug. "Dat gebeurt nu een stuk minder. De nadruk ligt meer op zijn passing; wat ik eigenlijk ook altijd deed. Want iedereen dacht dat ik voortdurend indribbelde. Maar mijn aanname was meestal zo, dat ik de spits al had uitgespeeld. En daarna gaf ik de pass. Hetzelfde zie ik terug bij Baas – en beter dan vorig seizoen", aldus De Boer.
“Ik moest Jan Vertonghen weleens aanspreken omdat hij voor zijn gevoel een slechte wedstrijd had gespeeld als hij maar één keer in het strafschopgebied van de tegenstander was geweest", herinnert hij zich nog. "Dan zei ik: ‘Jij bent een centrale verdediger. Jij moet eigenlijk alleen maar met één aanname iemand uitspelen. Dan moet een andere tegenstander naar jou toekomen en dan hebben we op het middenveld de situatie die we willen.’ Zo simpel is het in feite. Dát moet je creëren. En dus niet door zelf helemaal op te stomen. Dat komt sporadisch voor", vervolgt De Boer, die kritisch is over de hiërarchie bij Ajax.
Hij ziet geen duidelijke leider in de as. “Vanwege zijn leeftijd zou je denken dat Josip Sutalo (26) die rol kan vervullen, maar ik zie het niet terug. Natuurlijk moet het een beetje in je zitten", beseft hij. "Ik was niet voor niets overal aanvoerder, in de jeugd al. Ik coachte áltijd. Johan Cruijff zei ooit tegen mij: ‘Als jouw linkshalf slecht speelt, is het jouw schuld. Jij hebt hem dan niet voldoende gecoacht.’ Voor Baas is dat dus de volgende stap, anders komt hij in de problemen. In tegenstelling tot Sutalo denk ik wel dat hij het in zich heeft", besluit De Boer over de linkspoot.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Dyantha Brooks smult van Ajax-speler: "Lekker een beetje boos"
Milik doet boekje open: "Ik moest naar het toilet om te huilen"
Frank de Boer bekritiseert Josip Sutalo: "Ik zie het niet terug"
"Jordi is niet gek, hij is minder een romanticus dan zijn vader"
Ajax zet Gloukh op TransferRoom: "Ik denk niet aan een vertrek"
Jaap Stam herinnert: "Op dat moment was ik de duurste ter wereld"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Jaap Stam vergelijkt: "Er waren financiële problemen bij de club"
'Ajax loopt tegen groot probleem aan bij toptransfer Ter Stegen'
Gullit haalt uit naar Eredivisieclubs: "Gaan ze slecht mee om!"
'Míchel wil Ter Stegen naar Ajax halen, ook Sommer op de lijst'
Oud-Ajacied clashte met Oranje-ploeggenoot: "Koppen tegen elkaar"
Ajax legt zestienjarige verdediger vast: "Onbeschrijfelijk"
Theo Janssen verklapt: 21 spelers van Ajax op TransferRoom gezet
"Wout Weghorst, een trage spits die alleen maar trager wordt"
'Ajax troeft concurrentie af en doet het financieel uitstekend'
Van Hooijdonk laakt oud-Ajacied: "Die is niet goed voorbereid!"
'Carrizo-gok pakt verkeerd uit: aanvaller verliest flink aan waarde'
Kluivert laat zich uit over komst Míchel: "Als je het mij vraagt..."
Míchel krijgt lof: "Feit dat hij dit aandurft, zegt wel iets"
Farioli wil shoppen bij PSV: "Het type speler waar hij van houdt"
Gijp raadt opstellen oud-Ajacied af: "Zou ik niet in basis zetten"
Gloukh scoort voor Israël, wijst naar logo en belandt in knokpartij
'Jordi Cruijff zet halve selectie van Ajax op de transferlijst'
Kraay verbaasd: "Dan heeft het geen zin om Weghorst te brengen"
Van der Hart geniet in Kaapstad: "Jaar geleden keek ik naar de A32"
Nederlands elftal lijdt een pijnlijke nederlaag tegen Algerije
'Jorthy Mokio ziet eigen transferwaarde verder stabiliseren'
Michel doet belofte aan Ajax-supporters: "Ik weet zeker dat..."
"We werken hier met gasten uit het hele land aan spandoeken"