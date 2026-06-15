Frank de Boer bíjna geveld door jetski-ongeluk: "Tien centimeter"

Nederland wist in de kwartfinale van het WK van 1998 Argentinië te verslaan. Frank de Boer gaf daarbij de fantastische assist op Dennis Bergkamp. Een jetski incident waar Pierre van Hooijdonk de schuldige was zorgde er bijna voor dat die assist nooit gegeven had kunnen worden.

"Dat was bijna einde WK geweest", vertelt Van Hooijdonk bij de NOS Voetbalpodcast. Van Hooijdonk ging in Monaco een middag plezier maken op het water met Marc Overmars, Arthur Numan en Frank de Boer. "Het werd een spelletje om elkaar om te duwen door net onder de jetski van de ander te komen en dan een klein beetje gas te geven, zodat de ander viel."

Van Hooijdonk zag dat dit bijna fataal afliep: "Ik heb heel veel geluk gehad, want ik deed het bij Frank de Boer. Net op het moment dat ik dacht dat ik eronder zat, schoot de jetski weer naar boven. En die kwam maar tien centimeter naast het scheenbeen van Frank de Boer."