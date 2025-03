Frank de Boer blikt terug: "Ik kon bijna niet praten van emotie"

In 1984 kwam De Boer samen met tweelingbroer Ronald bij Ajax terecht. "Wij waren al fan van Ajax toen Marco van Basten daar aan de weg timmerde. Gerald Vanenburg, Simon Tahamata en Jesper Olsen waren onze idolen", vertelt Frank de Boer in De Ontbijttafel van NH Radio. Op clubniveau won hij bijna alle prijzen die er te winnen zijn.

Toch springen er twee bovenuit: "Qua prestige is de Champions League wel het allergrootste dat je kan halen als speler. Toch was ik meer emotioneel bij het winnen van de wereldbeker. Ik zat op een trapje in het stadion en belde mijn ouders. Ik kon bijna niet praten van emotie. Dat had ik niet na het winnen van de Champions League."

De Boer heeft altijd geprobeerd om met beide benen op de grond te blijven, al weet hij ook wat het Ajax-gevoel is: "Positieve arrogantie en altijd de beste willen zijn", zo klinkt het. "Het is ook zeker normaal blijven doen. Je moet het altijd op het veld laten zien. Daar moet je heel veel opofferen om die top te halen. Het is keihard. Je hebt maar één procent kans dat je het gaat halen bij Ajax. Maar ook de genen van mijn vader en het doorzettingsvermogen van mijn ouders hebben mij geholpen."