Frank de Boer doet een boekje open: "Daar ben ik wel klaar mee"

Frank de Boer is al jaren zonder club na zijn vertrek als trainer bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. De oud-international leidde Ajax in het verleden naar vier landstitels, maar was in het buitenland een stuk minder succesvol. Het is maar de vraag of De Boer terugkeert als hoofdtrainer.

"Niet veel kan mij overtuigen om weer trainer te worden... Ik geniet van mijn huidige leven", vertelt De Boer in Sportnieuws.nl De Maaskantine. De 56-jarige Noord-Hollander geeft een voorbeeld. "Wij gaan altijd met de hele familie vanaf mei naar ons huis in Marbella, vanaf de periode dat onze schoonzonen (oud-Feyenoorder Calvin Stengs en scheidsrechter Joey Kooij, red.) ook vakantie hebben. Toen zat ik zelf te denken: stel, ik word weer trainer, dan moet ik vanaf halverwege juni alweer beginnen met de voorbereiding. Nou, daar moet ik niet meer aan denken..."

Hij heeft nu mooie andere klussen in het voetbal. "Ik vind het écht leuk om de Premier League te analyseren voor Viaplay en daarnaast ben ik ook nog een aantal keer per maand analist voor de UEFA", geeft De Boer aan. "Ik heb bijvoorbeeld een analyse gemaakt van Feyenoord tegen Como. Dat doe ik vanuit huis, maar ik kan dat ook doen vanuit het stadion. Maar ik ben niet zo populair in Rotterdam. Je ziet de mensen dan toch een beetje apart kijken", lacht De Boer.