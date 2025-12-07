'Frank de Boer haalt uit naar Ajax': "Is een verkeerd signaal"

Volgens Frank de Boer ligt het probleem niet bij het op de bank zetten van de dure aankopen, maar bij de keuzes die Ajax maakt bij hun aantrekken. "Waarom worden spelers als Moro of eerder Carlos Forbs überhaupt gehaald? Voor flink veel geld ook, terwijl ze daarvoor nog niks gepresteerd hebben. Forbs had nog nooit in het eerste van Manchester City gespeeld. Dan neem je wel echt een gok voor 13 miljoen. Dat is toch niet des Ajax'? Ik vind dat een verkeerd signaal."

"Als we geen opties op die plekken hebben, dan is het wat anders. Maar mijn broer Ronald (jeugdtrainer bij Ajax, red.) zegt dat de grootste drie talenten op dit moment buitenspelers zijn. Dan denk ik: waar zijn we mee bezig? We hebben toch eigen jongens die al meteen veel beter snappen wat er gevraagd wordt bij Ajax?", zo stelt hij tegenover de NOS.

Zelf koos De Boer tijdens zijn debuut als coach van Ajax in 2010 ook voor de jeugd. Hij liet de toen 18-jarige Christian Eriksen starten in de Champions League tegen AC Milan, in plaats van Mounir El Hamdaoui, die het jaar daarvoor nog topscorer van de Eredivisie was bij AZ. Eriksen speelde overal en leidde Ajax naar een 2-0 overwinning.