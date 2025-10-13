Het Sportpaleis
Konadu ziet verschil tussen Heitinga en Farioli: "Dat is anders"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Frank de Boer: "Hartstikke mooi om een wedstrijdje te fluiten"

Arthur
bron: Algemeen Dagblad
Frank de Boer
Frank de Boer

Bijna de helft van de vrijwilligers bij amateurverenigingen voelt zich structureel ondergewaardeerd. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt oud-Ajax-trainer Frank de Boer. Samen met zijn broer Ronald is hij het gezicht van het nieuwe initiatief Rondje Waardering, een campagne van de KNVB en Heineken om vrijwilligers dit seizoen in het zonnetje te zetten.

"Dat is echt hard nodig," stelt De Boer tegenover Algemeen Dagblad. "Zonder hen zouden er geen wedstrijden of trainingen zijn, zonder hen staat er niemand achter de bar in de kantine."

Volgens De Boer is de betrokkenheid binnen amateurverenigingen langzaam aan het veranderen. Veel leden kiezen ervoor om geen vrijwilligerstaken op zich te nemen. "In plaats van een paar keer per jaar een kantine- of scheidsrechtersdienst te draaien, betalen ze liever honderd euro extra contributie," zegt hij. "Ik vind dat zonde. Lid zijn van een amateurvereniging is namelijk meer dan die ene wedstrijd spelen."

De Boer vervolgt zijn verhaal over amateurclubs. "Je bouwt er vriendschappen op, leert er hoe het leven in elkaar zit. Het is toch hartstikke mooi dat jij, door bijvoorbeeld een wedstrijdje te fluiten, daar een bijdrage aan kunt leveren?", besluit hij.

Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
