Frank de Boer: "Hartstikke mooi om een wedstrijdje te fluiten"

Bijna de helft van de vrijwilligers bij amateurverenigingen voelt zich structureel ondergewaardeerd. Een zorgwekkende ontwikkeling, vindt oud-Ajax-trainer Frank de Boer. Samen met zijn broer Ronald is hij het gezicht van het nieuwe initiatief Rondje Waardering , een campagne van de KNVB en Heineken om vrijwilligers dit seizoen in het zonnetje te zetten.

"Dat is echt hard nodig," stelt De Boer tegenover Algemeen Dagblad. "Zonder hen zouden er geen wedstrijden of trainingen zijn, zonder hen staat er niemand achter de bar in de kantine."

Volgens De Boer is de betrokkenheid binnen amateurverenigingen langzaam aan het veranderen. Veel leden kiezen ervoor om geen vrijwilligerstaken op zich te nemen. "In plaats van een paar keer per jaar een kantine- of scheidsrechtersdienst te draaien, betalen ze liever honderd euro extra contributie," zegt hij. "Ik vind dat zonde. Lid zijn van een amateurvereniging is namelijk meer dan die ene wedstrijd spelen."

De Boer vervolgt zijn verhaal over amateurclubs. "Je bouwt er vriendschappen op, leert er hoe het leven in elkaar zit. Het is toch hartstikke mooi dat jij, door bijvoorbeeld een wedstrijdje te fluiten, daar een bijdrage aan kunt leveren?", besluit hij.