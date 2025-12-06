Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Frank de Boer kraakt Ajax: "Natuurlijk is dat kapitaalvernietiging"

Arthur
bron: NOS
Frank de Boer
Frank de Boer Foto: © BSR Agency

Interim-trainer Fred Grim geeft de jongere spelers van Ajax volop kansen om zich te bewijzen. In de recente wedstrijd tegen FC Groningen, die Ajax met 2-0 won, kregen de talenten Rayane Bounida (19), Aaron Bouwman (18), Sean Steur (17) en Pharell Nash (17) speelminuten.

Tegelijkertijd zaten verschillende dure aankopen op de bank, zoals Raúl Moro (11 miljoen) en Kasper Dolberg (10 miljoen). Ook de beoogde sterspeler Oscar Gloukh (14,75 miljoen) startte als wissel tijdens het duel dat tijdelijk werd gestaakt vanwege hevig vuurwerk. De Israëliër kwam dinsdag alsnog in actie, omdat Bounida ziek was geworden.

Feit blijft dat er aanvankelijk voor meer dan 46 miljoen euro aan versterkingen toekeek. Is dat geen kapitaalvernietiging? "Ja, dat snap ik heel goed als mensen dat zeggen", reageert Frank de Boer tegenover NOS. "Tuurlijk is het kapitaalvernietiging. Die jongens zijn voor veel geld gehaald."

Toch steunt De Boer de keuze om jeugdspelers een kans te geven volledig. "Ik ben ermee opgegroeid dat jeugdspelers kansen krijgen. Daar ben ik zelf ook een exponent van. Voor mij is dat de rode draad, het dna van Ajax. En dat moet altijd zo blijven. Soms lijken we dat te zijn vergeten", zegt de trainer die Ajax van 2010 tot 2016 onder zijn hoede had.

"Alles valt of staat natuurlijk met prestaties. Bij Ajax moet je winnen. Maar ik ken Fred goed en hij kijkt naar wat het beste voor het team is, het beste voor Ajax. En hij weet ook precies wat er speelt in de jeugd."

Frank de Boer
