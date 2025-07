Frank de Boer opa geworden van kleinzoon, Joey Kooij de vader

Feest in huize De Boer: Romy, de dochter van oud-voetballer en trainer Frank de Boer, is afgelopen weekend bevallen van haar tweede kindje. Via Instagram laat ze weten dat haar zoontje Lenny is geboren. Romy heeft een relatie met Eredivisie-scheidsrechter Joey Kooij, met wie ze eerder al dochter Lizzy kreeg.