Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Frank de Boer: "PSV heeft een zwaardere loting gehad dan Ajax"

Amber
bron: Ziggo Sport
Frank de Boer bij de Ajax Legends
Frank de Boer bij de Ajax Legends Foto: © Pro Shots

Frank de Boer vindt dat PSV een bijzonder zware loting heeft getroffen in de competitiefase van de Champions League. De voormalig bondscoach vergelijkt de tegenstanders van de Eindhovenaren met die van Ajax en concludeert dat zijn oude club er iets gunstiger vanaf is gekomen.

"Het zijn echt zware jongens", zegt De Boer bij Ziggo Sport over de poule van PSV met Bayern München, Liverpool, Atlético Madrid, Napoli en Newcastle United. "Het had makkelijker gekund, maar het zijn natuurlijk wel hartstikke leuke affiches."

Naast die vijf topclubs treft PSV ook Bayer Leverkusen, Olympiakos en Union Sint-Gillis. De Boer ziet daar mogelijkheden: "Van Leverkusen weet je momenteel nog niet echt hoe ze het gaan doen. Olympiakos en Union zou moeten kunnen, daar moet je eigenlijk twee keer van winnen. Je moet ongeveer tien, elf punten hebben, dus thuis moet je van die goede clubs nog een puntje afsnoepen."

Ajax werd gekoppeld aan onder meer Chelsea, Internazionale, Benfica en Olympique Marseille. Toch is De Boer iets positiever gestemd over hun kansen. "Chelsea, Inter en Benfica zijn lastig. En Marseille natuurlijk, met De Zerbi, dat vind ik een goede coach. Maar Qarabag en Galatasaray... Natuurlijk heeft Galatasaray goede spelers, maar ze moeten wel hun dag hebben. En Olympiakos moet gewoon kunnen. Villarreal heb ik niet helemaal op de korrel hoe goed ze zijn, maar het is natuurlijk geen FC Barcelona."

Volgens De Boer is het verschil duidelijk: "Je moet gewoon eerlijk zijn: PSV heeft in mijn ogen een zwaardere loting gehad dan Ajax. John Heitinga was diplomatiek, maar ze spelen bijvoorbeeld Olympiakos en Galatasaray thuis. Dat is wel een voordeel. Uit kan het daar best een heksenketel zijn. Dat soort ploegen zijn juist thuis heel sterk. Dat scheelt wel, het zijn voordelen. Qarabag, de minste ploeg, speel je uit."

De Boer voorziet dat het voor PSV een bijzonder lastige klus gaat worden om zich te plaatsen. "Het zal erom hangen, het gaat zeker niet makkelijk worden. Het is geen zekerheidje. Ajax zou normaal gesproken – ondanks hoe ze spelen op het moment – wel bij de eerste 24 moeten zitten."

