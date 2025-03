Frank de Boer reëel: "Dat doet pijn, het hoort ook niet bij Ajax"

"Ik vind dat PSV favoriet is", stelt de oud-Ajacied in gesprek met ESPN. "Gezien hun selectie, dat ze thuis spelen en gezien hun historie. We hebben het altijd moeilijk daar. Ik heb er zelf vaak gespeeld en niet heel veel gewonnen. Dus het zal een lastige wedstrijd worden. Laat dat duidelijk zijn."

"Qua spel kan het allemaal beter bij Ajax", vindt De Boer. "Dat weten we allemaal. Maar de resultaten zijn allemaal hartstikke goed. Ze hebben zes punten voorsprong. De druk ligt vol bij PSV. Zij moeten. Ik denk dat Ajax het spelletje van ietsje afwachten beter ligt dan zelf het spel maken. Ik hoop op een gelijkspelletje, 2-2. Dan zien we ook nog vier goals."

Toch heeft De Boer moeite om af en toe naar zijn club te kijken. "Ik kan dat niet helemaal omarmen, laat dat duidelijk zijn. Maar we weten wel waar we vandaan komen. Het is ongelofelijk waar we nu staan. We omarmen dat, en terecht. Maar soms zit je te kijken, bijvoorbeeld Go Ahead-thuis, en je bent meerdere gedeelten van de negentig minuten de mindere. Dat doet soms pijn en het hoort ook niet bij Ajax vind ik. Maar dit is een overbruggingsjaar. We moeten Champions League halen. Dat ziet er hartstikke goed uit, dus complimenten aan Farioli."