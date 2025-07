Frank de Boer stopt als hoofdtrainer: "Mijn vrouw wil dat ook"

Frank de Boer ziet zichzelf niet meer terugkeren in het betaalde voetbal als trainer. Tijdens een tournee met de FC Barcelona Legends in Argentinië vertelt hij aan het Algemeen Dagblad dat een nieuwe trainersklus niet op zijn pad hoeft te komen.

"Nee, het kriebelt bij mij helemaal niet", aldus De Boer, die eerder al aangaf nooit meer terug te willen keren bij Ajax, waar hij vier landstitels op rij behaalde.

De Boer geniet inmiddels van het opa-zijn, hij is onlangs voor de derde keer grootvader geworden, en brengt zijn tijd door met een mix van werk en ontspanning. "Mijn vrouw wil ook het liefst dat ik niet meer als trainer aan de slag ga. Dus het moet echt precies kloppen, wil ik nog ergens voor gaan. Maar ik zeg nooit nooit", voegt hij eraan toe.

Naast zijn rol als analist bij Viaplay is De Boer betrokken bij de UEFA als technisch waarnemer. In die functie analyseert hij wedstrijden in de Champions League aan de hand van data en tactische ontwikkelingen.

Zijn broer Ronald de Boer is nog wél actief in het voetbal, zij het op bescheiden schaal. De oud-international blijft parttime verbonden aan Ajax als jeugdtrainer en is inzetbaar als ‘vliegende keep’. "Talenten kneepjes bijbrengen en ze klaarmaken voor de volgende stap. Die jongens hebben nu zoveel meer talent dan wij op die leeftijd," zegt Ronald over zijn rol bij de jeugdopleiding op sportcomplex De Toekomst.

Een fulltime trainersbaan ambieert Ronald echter niet. "Anders kan ik dit soort dingen met Barça niet meer doen. Ik ben bovendien druk met analyses voor Ziggo, zit in de padelbusiness en investeer in een app die ervoor moet zorgen dat we minder online zijn. We praten amper nog met elkaar door dit kloteding", aldus Ronald, doelend op zijn mobiele telefoon.