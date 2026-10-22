Frank de Boer tipt Míchel: "Ik zou hem links centraal opstellen!"
Frank de Boer geniet van het huidige Ajax. De voormalig trainer van de Amsterdammers vindt het een verademing om naar het spel van de ploeg te kijken. Dat vertelt hij in De Maaskantine, een podcast van Sportnieuws.nl.
Ajax haalde tijdens de afgelopen transferzomer onder leiding van Cruijff meerdere spelers naar Amsterdam, onder wie Daley Blind. Volgens De Boer is de verdediger de beste aankoop van de club. "De allerbeste aankoop", noemt hij Blind. "Omdat hij qua tactisch inzicht en communicatie zó belangrijk is. Volgens mij hebben we twee jaar achter elkaar met twee doofstommen achterin gespeeld, die niks tegen elkaar zeiden of mensen voor hen niet stuurden."
De Boer is vooral te spreken over de manier waarop Blind zijn medespelers aanstuurt. "Daley coacht iedereen en dat is zo belangrijk. Je ziet opeens Bouwman helemaal opfleuren en in mijn ogen komt dat door Blind. Die geeft hem zoveel vertrouwen", vervolgt de oud-international.
Daarom zou De Boer Blind het liefst centraal achterin zien spelen. "Ik zou hem altijd linkscentraal opstellen, want zij begonnen hartstikke goed dit seizoen. Het is doodzonde dat hij geblesseerd is geraakt." Blind is momenteel nog herstellende van zijn blessure. Woensdag stond hij alweer op het trainingsveld en zijn terugkeer in de wedstrijdselectie lijkt dichterbij te komen.
De Boer erkent tegelijkertijd dat de verdediger ook kwetsbaarheden heeft. Vooral wanneer Blind in grote ruimtes moet verdedigen, kan dat problemen opleveren. Toch ziet de oud-trainer daarin geen doorslaggevend nadeel. "Natuurlijk zal hij kwetsbaar zijn als hij in grote ruimtes komt, maar doordat hij zó goed coacht, komt hij nauwelijks in de problemen."
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Frank de Boer tipt Míchel: "Ik zou hem links centraal opstellen!"
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