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Frank de Boer waarschuwt Ajax: "Echt een verschrikkelijke ploeg"

Joram
Frank de Boer bij de Ajax Legends
Frank de Boer bij de Ajax Legends Foto: © Pro Shots

Frank de Boer en Toby Alderweireld zijn niet te spreken over het optreden van Ajax tegen Hajduk Split. De Amsterdammers verloren hun eerste wedstrijd in de Conference League met 2-1. De Boer kijkt bovendien met weinig vertrouwen uit naar het volgende Europese duel met Getafe.

De Boer zag Ajax vooral veel fouten maken in balbezit. "Het was gewoon slecht vandaag. Als je ziet hoeveel balverlies ze hebben geleden. De tweede goal komt daar ook weer uit", zegt hij bij Ziggo Sport. "Het is niet om over naar huis te schrijven." Alderweireld deelt de zorgen van de oud-trainer van Ajax. Volgens de Belg is een goede start belangrijk om in het toernooi mee te kunnen komen. "Nee, ik ben ook niet optimistisch. Je gaat een toernooi in en je wil goed beginnen. Je moet hier punten sprokkelen." 

Alderweireld vervolgt: "Iedereen praat dat Ajax kanshebber is, maar begin bij de eerste wedstrijd. Het programma is niet makkelijk. Je loopt achter de feiten aan. Het is altijd prettiger dat je de eerste wedstrijd wint. Atalanta thuis, Sint-Truiden uit. Dat zijn geen tegenstanders waarvan je de drie punten nu al kunt opschrijven."

Ajax wacht in Europa nog een duel met Getafe. De Boer verwacht dat de Amsterdammers het lastig krijgen tegen de Spaanse ploeg, die volgens hem weinig ruimte weggeeft. "Dat is een verschrikkelijke ploeg, Getafe. Echt verschrikkelijk. We hadden het over de vele overtredingen, maar dat doen zij ook alleen maar. Ze hopen op twee kansen en normaal wordt de bus geparkeerd. Probeer daar maar eens doorheen te komen."

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