Frank de Boer wijst beste aankoop van Ajax aan: "Zó belangrijk"

Frank de Boer vindt Daley Blind de beste aankoop uit de eerste transferzomer van Jordi Cruijff bij Ajax. Volgens het clubicoon heeft de ervaren verdediger met zijn tactische inzicht en coaching een enorme invloed op het elftal.

"Dat is de allerbeste aankoop, omdat hij qua tactisch inzicht en communicatie zó belangrijk is. Volgens mij hebben we twee jaar achter elkaar met twee doofstommen achterin gespeeld, die niks tegen elkaar zeiden of mensen voor hen niet stuurden..."

De Boer is blij dat Ajax besloot om Blind terug naar Amsterdam te halen. De routinier zorgt volgens hem voor iets wat de afgelopen seizoenen nadrukkelijk ontbrak in de defensie, zo zegt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine .

De Boer ziet dat vooral Aaron Bouwman profiteert van de aanwezigheid van Blind. Hij zou het centrale duo dan ook niet uit elkaar halen zodra de ervaren verdediger weer volledig inzetbaar is.

"Daley coacht iedereen en dat is zo belangrijk. Je ziet opeens Bouwman helemaal opfleuren en in mijn ogen komt dat door Blind. Die geeft hem zoveel vertrouwen. Ik zou hem altijd linkscentraal opstellen, want zij begonnen hartstikke goed dit seizoen. Het is doodzonde dat hij geblesseerd is geraakt."

Dat Blind in bepaalde situaties kwetsbaar kan zijn, weegt voor De Boer niet op tegen zijn andere kwaliteiten. Door zijn inzicht en communicatie weet de verdediger veel problemen vroegtijdig te voorkomen. "Natuurlijk zal hij kwetsbaar zijn als hij in grote ruimtes komt, maar doordat hij zó goed coacht komt hij nauwelijks in de problemen."