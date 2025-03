Frank de Boer wijst naar Ajax: "Soms niet om aan te gluren"

De resultaten onder Farioli zijn dit seizoen uitstekend, de club uit Amsterdam is verrassend de koploper van de Eredivisie. “Het is knap wat Ajax laat zien. Als je vorig jaar nog achttiende staat en nu bovenaan staat, dan is dat gewoon ongelofelijk knap", reageert De Boer in De Ontbijttafel op NH Radio.

De voormalig speler en trainer van Ajax heeft wel wat aan te merken op het voetbal van zijn voormalig werkgever. "Het is alleen soms niet om aan te gluren", geeft hij toe. "Dat is bij mij met de paplepel ingegoten. Daarom doet het nu soms zeer aan je ogen.”