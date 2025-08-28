Frank de Boer ziet Ajax misgrijpen: "Daar heeft hij moeite mee"

Frank de Boer is (nog) niet helemaal overtuigd van PSV-target Myron Boadu. De spits was ook in beeld bij Ajax, maar lijkt dus in Eindhoven aan de slag te gaan. Al plaatst De Boer daar dus zijn vraagtekens bij.

En dan gaat het met name om het type spits dat PSV zocht. "Ze hebben natuurlijk een spits nodig", begint De Boer bij Ziggo Sport. "Hij heeft een tijd niet gespeeld. Hij is natuurlijk wel meer een counterspits in mijn ogen, die ongelooflijk een neus heeft voor ruimtes en dan dodelijk kan zijn. Maar of het nou echt een aanspeelpunt is."

"PSV speelt natuurlijk heel veel op de helft van de tegenstander", vervolgt hij. "De 34 wedstrijden die zij gaan spelen in Nederland, daar spelen ze er misschien 33 op de helft van de tegenstander. In de kleine ruimtes denk ik dat hij meer moeite heeft."

Toch is de voormalig Ajacied wel blij dat Boadu weer een club gevonden heeft. "Ik hoop voor hem dat hij weer aan spelen toekomt en dat hij zijn klasse kan laten zien. Toen hij jong was bij AZ liet hij het zien en dat kan je niet zomaar verleren in mijn ogen", aldus De Boer.