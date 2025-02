Frank Peereboom ziet: 'We vragen wel wat van een zestienjarige"

Jorthy Mokio is heeft zich in de laatste weken daadwerkelijk in het elftal van Ajax geknokt. De zestien-jarige middenvelder maakt een stormachtige ontwikkeling door, en krijgt hiervoor lovende woorden van Jong Ajax-trainer Frank Peereboom.

"Het is een leuke jongen en hij past geweldig in beide groepen", zegt Peereboom in gesprek met Ajax TV. "Hij gaat met iedereen om en dat is ook belangrijk. Hij heeft een bepaalde handelingssnelheid, cognitief en met zijn voeten. Daardoor kan hij makkelijk uit situaties komen. Dan heeft hij zijn fysiek ook nog mee en dat koppelt hij heel mooi."

"Hij blijft daardoor op dit moment gewoon hartstikke goed op de been", gaat hij verder. "Hij is bewuster geworden en beter gaan communiceren. We vragen wel wat van een zestienjarige, dat weten we, en dat pakt hij goed op. Dat is ook talent."