Frank Rijkaard naar Ajax? "Om ze over het dode punt te helpen"

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf bespraken ze het idee van een ervaren kracht bij de dolende Amsterdammers. "Je haalt er druk mee weg, door er iemand bij te zetten," zegt Driessen. "Maar het moet wel een geloofwaardig iemand zijn, wat Marcel Keizer (de huidige rechterhand van Heitinga) in feite ook is. Die heeft bij diverse clubs gewerkt. Je zou zeggen: die heeft een bepaalde ervaring, maar hij heeft het dus niet voor elkaar gekregen."

Driessen ziet Ten Cate als een geschikte optie. "Dat is iemand die in heel veel keukens heeft gekeken. Hij heeft overal meegelopen, met grote trainers, én heeft op eigen benen gestaan bij onder anderen Ajax. Dat zou wel iemand zijn die af en toe als klankbord van John Heitinga kan fungeren."

Verweij sluit zich volledig aan bij die beoordeling. "De allerbeste veldtrainer", noemt hij de inmiddels 70-jarige Ten Cate, die eerder als assistent werkte bij FC Barcelona en Chelsea. "In 2006 ben ik meegereisd naar Suriname met NAC. Daar heb ik ook alle trainingen van Ten Cate gezien. Echt een absolute vakman, die spelers weet te raken en mee weet te nemen in zijn visie."

Presentator Pim Sedee vroeg zich af of er nog andere kandidaten zijn, waarbij al snel de naam van Frank Rijkaard viel. Rijkaard is al langere tijd niet actief in het voetbal en lijkt ook geen ambities meer te hebben. "Het is voor de komende weken, om ze even over het dode punt te helpen. Een aantal dagen in de week. Volgens mij woont Rijkaard gewoon in Amsterdam, dus hij zou het kunnen doen. Of hij het wil is een volgende vraag."