Frank Rijkaard verkoopt Amsterdams pand en verdient miljoenen
Frank Rijkaard heeft een gigantisch bedrag verdiend met de verkoop van zijn pand in Amsterdam. De voormalig Ajacied kocht het pand in 2010 voor 2.450.000 euro, met een hypotheek van 4.150.000 euro. Een schijntje van wat het nu heeft opgeleverd.
De 63-jarige Rijkaard heeft het pand namelijk verkocht voor het gigantische bedrag van 9.485.000 euro, wat betekent dat hij op basis van de hypotheek liefst 5,3 miljoen euro winst heeft gemaakt. Bekende Buren maakt melding van de verkoop. In 2025 werd het pand helemaal gerenoveerd, terwijl het in 2013 al werd opgesplitst in diverse appartementen. Het laatste appartement werd ongeveer een week geleden verkocht voor 2.575.000 euro.
Rijkaard zou zich naar verluidt nu focussen op de bouw van een miljoenenvilla in Amstelveen. De oud-voetballer kwam in zijn loopbaan twee verschillende periodes uit voor Ajax. Hij brak in Amsterdam door, waar hij begin 1988 vertrok.
Een halfjaar later trok hij naar AC Milan, waar hij met Marco van Basten en Ruud Gullit een illuster trio zou vormen. Uiteindelijk keerde hij in 1993 terug naar Ajax, de club waar hij twee jaar later de Champions League mee zou winnen. In totaliteit kwam Rijkaard tot 337 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij 71 keer scoorde. 32 keer leverde hij de assist bij een Amsterdamse treffer.
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Frank Rijkaard verkoopt Amsterdams pand en verdient miljoenen
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