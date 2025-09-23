Frank van der Lende baalt van Ajax-speler: "Het is zo pijnlijk"

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV, maar veel supporters hebben zich gestoord aan het optreden van Owen Wijndal. Bij de Hard Gras Podcast liet Frans Thomèse zich kritisch uit over de vleugelverdediger.

"Die had je net zo goed op de bank kunnen laten zitten, dat had geen verschil gemaakt", legt hij uit. Ook Henk Spaan heeft een duidelijk advies voor trainer John Heitinga. "Als je Wijndal laat meespelen, speel je misschien met 10,5 man", constateert hij.

Frank van der Lende plaatste zich een Tweet met de tekst 'Wissel Wijndal voor altijd' en dat bericht ging behoorlijk viraal. "Die werd heel veel geliket", blikt de radiopresentator terug. "Het is als Ajacied zo pijnlijk en frustrerend om hem in je elftal te hebben", besluit Van der Lende.