Frank van der Lende zenuwachtig: "Dat gebeurt nu ook bij Ajax"

Ajax neemt het zelf op tegen NEC, maar is ook afhankelijk van Feyenoord. "Ik voel de spanning nu al", blikt Van der Lende vooruit bij de Telegraaf. "We lopen echt te kwakkelen. NEC zou je, dit seizoen zeker, moet kunnen hebben, maar dat dachten we de wedstrijd hiervoor misschien ook. Het is zo'n raar seizoen. PSV stevende af op weer een kampioenschap, maar had een totale implosie. Dat gebeurt nu in het klein ook bij Ajax."

Van der Lende is enorm lyrisch over Francesco Farioli. "Het is superknap wat hij heeft gedaan. Hij is het veel tactische aangevlogen dan zijn voorgangers. Het was altijd op het mooie voetbal, maar Farioli heeft gewoon het beste gemaakt met wat hij heeft", prijst hij de oefenmeester. "In de huidige situatie vind ik het niet vervelend, maar het zou wel lekker zijn als hij volgend jaar iets meer het swingende Ajax-voetbal laat zien."