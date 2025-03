Frankfurt geanalyseerd: "Er is nog weinig over van dat topteam"

Ajax krijgt donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA te maken met een Duitse tegenstander die niet in vorm verkeert. Eintracht Frankfurt wist slechts één van de laatste zeven officiële duels te winnen. In de Duitse media groeit de bezorgdheid over de ploeg die het opneemt tegen Ajax.

"Er is nog weinig over van het topteam van Eintracht dat onlangs nog werd geprezen", schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung in een analyse voorafgaand aan het duel in de Europa League. "Er is veel te verliezen. Tegen serieuze tegenstanders is Eintracht nu twee keer klein gemaakt. Ze kregen voetballes van Bayern München (0-4) en Bayer Leverkusen (1-4). Aan het einde van de winter is nog maar een magere afspiegeling over van de topploeg die eerder nog zo geprezen werd."

De krant ziet wel een oorzaak. "Sinds Omar Marmoush aan Manchester City werd verloren, is de onvoorspelbaarheid verdwenen. De beste speler is vertrokken. Nu is ook de derde plaats in gevaar, als niet snel met de huidige vorm gebroken wordt. De vervangers van Marmoush zijn nog niet in staat om het gat te vullen. Elye Wahi kostte een fortuin, maar maakte nul doelpunten en gaf nul assists. Michy Batshuayi overlegt dezelfde cijfers."

De situatie begint zorgwekkend te worden. "Ze moeten zo snel mogelijk verbeteren om niet meteen afgeserveerd te worden. Ze zijn niet fit genoeg. Nu wacht Ajax. Alleen een overwinning zal helpen, want ondanks veel hoogtepunten heeft Eintracht vanaf nu vooral veel te verliezen."