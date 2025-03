Frankfurt lovend: "Ajax is het Bayern München van Nederland"

"In één zin: Ajax is het Bayern München van Nederland", zegt Fießer op de officiële website van Eintracht Frankfurt. "Toen ik voor het eerst met ze in aanraking kwam, dacht ik zelfs dat beide clubs qua kwaliteit van de spelers op dat moment gelijkwaardig waren. Tadic, Haller, Antony, Álvarez, Gravenberch, Mazraoui, Timber, Blind, Martínez, Onana en Ten Hag als coach, zij zijn de afgelopen jaren niet voor niets naar topclubs in Europa verhuisd."

De assistent verloor met Vitesse vijf keer van Ajax en speelde eenmaal gelijk. "Eerlijk gezegd hebben we in geen enkele wedstrijd een kans gehad. Wat voor de bezoekers een uitdaging vormt, ongeacht het niveau van de ploeg, is het stadion: een grote arena, luidruchtige fans en met name de Europese avonden worden op een andere manier beleefd. Europees is er meestal een zee van witte vlaggen. Er wacht ons een hele mooie sfeer, maar we kunnen ons voorbereiden op een moeilijke taak. Het is voor niemand gemakkelijk om in Amsterdam te winnen", meent Fießer, die onder de indruk is van het huidige Ajax.

"Wat mij opvalt, is dat ze na de grote omwenteling van tweeënhalf jaar geleden, toen ze vrijwel hun hele basiselftal verloren, en de terugval die sindsdien heeft plaatsgevonden, nu duidelijk voorstaan ​​op PSV, dat een heel sterk team heeft. Tegelijk spreekt dit ook boekdelen over de huidige kracht van Ajax", aldus Fießer.