Frankfurt-middenvelder prijst Ajacied: "Heb ik nog nooit gezien"

Ajax en Eintracht Frankfurt vechten donderdagavond uit wie er een plekje in de kwartfinale van de Europa League krijgt. Hugo Larsson scoorde vorige week in de Johan Cruijff ArenA en was erg onder de indruk van de Amsterdammers.

Eintracht won de eerste wedstrijd van Ajax dankzij een treffer van Larsson met 1-2. "De sfeer in het stadion was mooi en de intensiteit die Ajax in de eerste tien minuten aan de dag legde was erg hoog", blikt hij terug in gesprek met Voetbalzone. "Ik dacht echt van: wow, dit is een goed team, we gaan een flinke strijd tegemoet."

De Zweedse middenvelder was helemaal onder de indruk van Brian Brobbey. "Hij speelde heel erg goed tegen ons. Als centrumverdediger moet je tegen hem echt aan de bak. Ik heb in mijn leven nog nooit een speler gezien met zoveel fysieke kracht", oordeelt Larsson. "Hij speelde voortreffelijk tegen ons. Hij is voor mij met niemand te vergelijken, zo’n speler heb ik nog niet eerder meegemaakt.”