Geschreven door Jessica Westdijk 29 aug 2020 om 12:08

Eintracht Frankfurt startte afgelopen week de voorbereiding met een 1-2 zege op PSV. Vanavond wacht het duel met Ajax in de Johan Cruijff Arena.

Tegen PSV maakten de Duitsers een sterke indruk, maar trainer Adi Hütter ziet het duel met Ajax als een duel van een ander kaliber: “Deze tegenstander is nog wel eventjes van een iets ander niveau dan PSV. Ajax is in Nederland de absolute maatstaf der dingen. Ik verwacht dat de vermoeidheid ons ook wel een beetje parten zal spelen, maar dat hoort er nu eenmaal bij in de voorbereiding”, vertelde de trainer de Duitse pers.

“We spelen wel tegen een ploeg die de grenzen van onze mogelijkheden kan blootleggen”, zo is hij lovend over Ajax. Ajax boekte tot nu toe in de voorbereiding alleen maar overwinningen. Achtereenvolgens werden RKC Waalwijk, FC Utrecht, Wolfsberger AC, Red Bull Salzburg, Holstein Kiel en Hertha BSC verslagen.