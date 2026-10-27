Frans Hoek noemt uitblinker bij Ajax: "Hij had natuurlijk pech"

Ajax won zondag met 1-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam en Frans Hoek roemt de inbreng van Marc ter Stegen. De 34-jarige doelman uit Duitsland hield de club uit Amsterdam op de been met enkele cruciale reddingen.

"Als je iemand hebt die al deze gaatjes repareert, dan denk ik dat hij een belangrijke speler binnen Ajax is en dat hij een hele positieve invloed heeft op eindresultaten”, vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hij kan voor Ajax zeker een positieve factor zijn in de uiteindelijke eindstand van deze competitie.” "Ajax heeft iemand staan die in het verleden, zeker ook bij FC Barcelona, heeft aangetoond tot de beteren ter wereld te horen", vervolgt Hoek. "Hij had natuurlijk de pech dat hij Neuer voor zich had staan bij het nationale team. Anders had hij zich waarschijnlijk daar ook wat beter en meer kunnen laten zien."