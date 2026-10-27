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Frans Hoek noemt uitblinker bij Ajax: "Hij had natuurlijk pech"

Niek
Frans Hoek bij Oranje
Frans Hoek bij Oranje Foto: © BSR Agency

Ajax won zondag met 1-2 op bezoek bij Sparta Rotterdam en Frans Hoek roemt de inbreng van Marc ter Stegen. De 34-jarige doelman uit Duitsland hield de club uit Amsterdam op de been met enkele cruciale reddingen. 

"Als je iemand hebt die al deze gaatjes repareert, dan denk ik dat hij een belangrijke speler binnen Ajax is en dat hij een hele positieve invloed heeft op eindresultaten”, vertelt hij op de website van de Telegraaf. "Hij kan voor Ajax zeker een positieve factor zijn in de uiteindelijke eindstand van deze competitie.”

"Ajax heeft iemand staan die in het verleden, zeker ook bij FC Barcelona, heeft aangetoond tot de beteren ter wereld te horen", vervolgt Hoek. "Hij had natuurlijk de pech dat hij Neuer voor zich had staan bij het nationale team. Anders had hij zich waarschijnlijk daar ook wat beter en meer kunnen laten zien."

"Er is waarschijnlijk wat gebeurd, of er is iets tussen Flick en Ter Stegen, waardoor Ter Stegen bij Barcelona niet meer tot spelen kwam, uitgeleend is, blessures kreeg en nu weer terug is", legt hij uit. "Dan zie je natuurlijk wel wat voor kwaliteit iemand heeft. Voor hem is het nu zaak fit te blijven en het niveau, zeker wat hij zondag verdedigend had, vast te houden, want daarvoor was het toch wat wisselvallig", constateert Hoek.

"Tegen Sparta was het denk ik heel duidelijk dat hij punten voor Ajax heeft gewonnen", stelt de voormalig keeperstrainer, die zag dat Sparta-aanvaller Mitchell van Bergen niet wist te scoren op Het Kasteel. "Dat is gewoon een kwestie van lang blijven staan. Maak het zo moeilijk mogelijk voor de tegenstander. En dat deed hij. Ter Stegen reageerde uitstekend op het schot, waardoor het een prima uitgevoerde één-op-één werd. Het was natuurlijk een goede en belangrijke redding", besluit Hoek. 

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