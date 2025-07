Frans Janssen: "Ajax heeft grotere achterban, maar wij iets unieks"

"Of PSV commercieel de grootste van Nederland is? Nee", reageert Janssen bij De Beslissers van FC Afkicken. "Wel op het gebied van creativiteit en het verzinnen van dit soort nieuwe formules. Maar niet in harde euro’s. Ajax heeft nog steeds een groter commercieel budget dan wij hebben. Al komen we wel dichterbij en zouden we de grootste kunnen worden."

De commercieel directeur van de Eindhovenaren ziet nog wel een verschil tussen de Amsterdammers en PSV, maar denkt dus wel dat het gat verkleind kan worden. "Ajax heeft een grotere achterban, maar wij hebben iets unieks. Als je in vijf jaar van 23 miljoen naar 40 miljoen kan, dan kun je op termijn misschien ook wel naar de 50 of de 60", aldus Janssen.