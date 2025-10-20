AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Frans Timmermans maakt Ajax-sneer: "Altijd leuk om te plagen"

Tom
bron: De Telegraaf
Frans Timmermans tijdens het debat
Frans Timmermans tijdens het debat

Frans Timmermans confronteerde VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zondag tijdens een evenement op de redactie van De Telegraaf met het verlies van Ajax tegen AZ (0-2) van zaterdagavond.

“Nou, als je uit het deel van het land (Limburg, red.) komt waar ik vandaan kom, dan is het altijd leuk om Ajax een beetje te plagen”, stelt Timmermans. “Het is natuurlijk de grootste club van Nederland, ook dat durf ik wel te zeggen.” 

“Leedvermaak is geen leuk vermaak, maar de mensen van ons die geen Ajax-fan zijn, maken er na een wedstrijd meestal toch wel een opmerking over”, vervolgt hij. “Ik ben Roda JC-supporter en krijg iedere week opmerkingen, dus het mag ook wel een keer!”  

