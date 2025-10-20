Het laatste Ajax Nieuws
Frans Timmermans maakt Ajax-sneer: "Altijd leuk om te plagen"
Frans Timmermans tijdens het debat Foto: © X
Frans Timmermans confronteerde VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zondag tijdens een evenement op de redactie van De Telegraaf met het verlies van Ajax tegen AZ (0-2) van zaterdagavond.
“Nou, als je uit het deel van het land (Limburg, red.) komt waar ik vandaan kom, dan is het altijd leuk om Ajax een beetje te plagen”, stelt Timmermans. “Het is natuurlijk de grootste club van Nederland, ook dat durf ik wel te zeggen.”
“Leedvermaak is geen leuk vermaak, maar de mensen van ons die geen Ajax-fan zijn, maken er na een wedstrijd meestal toch wel een opmerking over”, vervolgt hij. “Ik ben Roda JC-supporter en krijg iedere week opmerkingen, dus het mag ook wel een keer!”
