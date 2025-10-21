Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Frans Timmermans vergeleken met Heitinga: "Zag ik niet aankomen"

Arthur
bron: Vandaag Inside
Frans Timmermans
Frans Timmermans Foto: © BSR Agency

In aanloop naar de verkiezingen schuiven steeds meer politici aan bij Vandaag Inside. Onlangs was het de beurt aan Frans Timmermans, die tijdens de uitzending kritisch onder de loep werd genomen.

Johan Derksen liet zich uit over de uitstraling van de politicus: “Frans heeft de gunfactor niet. Hij zit hier en hij heeft het hartstikke goed gedaan, maar hij heeft de gunfactor niet.”

Daarop haakte Chris Woerts in met een opvallende vergelijking: “Het is de Heitinga van de politiek.” Een vergelijking die Rob Jetten zichtbaar verraste. Lachend reageerde hij: “Die zag ik niet aankomen, die vergelijking.”

Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
