Frans Timmermans vergeleken met Heitinga: "Zag ik niet aankomen"
Frans Timmermans Foto: © BSR Agency
In aanloop naar de verkiezingen schuiven steeds meer politici aan bij Vandaag Inside. Onlangs was het de beurt aan Frans Timmermans, die tijdens de uitzending kritisch onder de loep werd genomen.
Johan Derksen liet zich uit over de uitstraling van de politicus: “Frans heeft de gunfactor niet. Hij zit hier en hij heeft het hartstikke goed gedaan, maar hij heeft de gunfactor niet.”
Daarop haakte Chris Woerts in met een opvallende vergelijking: “Het is de Heitinga van de politiek.” Een vergelijking die Rob Jetten zichtbaar verraste. Lachend reageerde hij: “Die zag ik niet aankomen, die vergelijking.”
