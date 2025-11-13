AD Voetbalpodcast
Kroes krijgt leiding over trainerszoektocht: "Voor Ajax geen reden"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Frans van Seumeren hard voor Ajax: "Hadden ze moeten houden!"

Arthur
bron: Hendriks & Hendriks
Frans van Seumeren
Frans van Seumeren Foto: © Orange Pictures

Volgens FC Utrecht-eigenaar Frans van Seumeren en oud-AZ-voorzitter Dirk Scheringa had Ajax Marc Overmars niet zo snel moeten laten vertrekken. De voormalig technisch directeur nam in 2022 afscheid, nadat hij eerst op non-actief was gesteld wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Onlangs werd John Heitinga ontslagen als trainer van Ajax en ook Alex Kroes vertrekt na dit seizoen als technisch directeur. Tijdens het evenement 'Hendriks & Hendriks' werd de vraag gesteld of Ajax destijds goed heeft gehandeld door Overmars te laten gaan. Van Seumeren heeft daar een uitgesproken mening over: "Natuurlijk had Ajax hem moeten behouden."

Scheringa sluit zich bij Van Seumeren aan. "Ze hadden hem moeten schorsen vanwege wat hij gedaan heeft, maar ze hadden hem wel moeten behouden. Daardoor duurt het nu nog jaren voordat ze weer normaal gaan voetballen", zegt de oud-voorzitter van AZ.

Volgens Scheringa is er te veel onrust binnen de club. "Het rommelt te veel bij Ajax. Er gaan nu weer drie mensen weg uit de RVC. Ze moeten een sterke man aanstellen die de baas is. Iemand die verstand van voetbal heeft en van ondernemen." Tot slot geeft hij zijn oude rivaal nog een advies: "Ga van de beurs af, het past niet bij de club."

