Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Frans van Seumeren keek naar Ajax: "Dit kan toch niet waar zijn?"

Arthur
Frans van Seumeren
Frans van Seumeren Foto: © Orange Pictures

FC Utrecht staat voor een belangrijke tweede seizoenshelft. Volgens grootaandeelhouder Frans van Seumeren moeten de Domstedelingen in de resterende zeventien Eredivisiewedstrijden nog minimaal 28 punten pakken. In gesprek met het clubkanaal stelt hij dat alles daaronder betekent dat de ploeg niet aan de verwachtingen heeft voldaan en dus heeft "ondergepresteerd". Ook begint hij over Ajax, die hij dit jaar aan het werk zag en niet snel zal vergeten.

Van Seumeren kijkt in zijn jaaroverzicht van 2025 met veel tevredenheid terug op het voorgaande seizoen. FC Utrecht kende in 2024/25 een historisch sterke jaargang en eindigde met een recordaantal van 64 punten als vierde in de Eredivisie. Het nieuwe kalenderjaar begon bovendien voortvarend met een knappe 1-2 overwinning op bezoek bij Feyenoord. "Na die overwinning in Rotterdam hoopte ik stiekem dat we als derde zouden kunnen eindigen. Maar die vierde plek was geweldig. Historisch", aldus Van Seumeren.

Het absolute hoogtepunt van 2025 voor de grootaandeelhouder volgde enkele maanden later, in april. In Stadion Galgenwaard werd Ajax met maar liefst 4-0 verslagen. Die wedstrijd staat Van Seumeren nog helder voor de geest. "Wat ik me vooral herinner is dat we maar bleven scoren. Meestal neemt een ploeg gas terug na 2-0. Wij gingen maar door. Bij de 4-0 dacht ik: Dit kan toch niet waar zijn?"

