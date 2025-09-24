Frans van Seumeren kritisch: "Snap niet dat Ajax hem niet wilde"

"Je gaat op een gegeven moment overwegen of je dat wel of niet moet doen", legt Van Seumeren uit in Een Berg Sport van RTV Utrecht. "Toen hebben we een vergadering gehad met de directie, de aandeelhouders en de Raad van Commissarissen en toen hebben we besloten om het niet te doen."

"Ik ken Rusland ontzettend goed en ik weet wat voor regime daar nu zit, dus ik heb ook redelijk achter de schermen kunnen kijken", gaat hij verder. "Ik vond het niet gepast om een speler daar in Rusland te gaan verkopen, op dit moment. Ik heb niet met El Karouani bij dat gesprek gezeten, maar ik heb het gevoel dat Souffian ook op de wip zat."

"Hij had voor zichzelf ook nog niet 100 procent gekozen, maar het neigde er wel naar dat hij zou gaan", vervolgt de bestuurder. "En dat zou vanwege het geld zijn. Maar ik heb ook gezegd dat hij moest kijken naar Sébastien Haller en Dries Mertens. Mertens kon naar Lokomotiv Moskou, maar ging niet. Hij zag zijn carrière dan in rook opgaan."

"En Haller wilde niet naar China en dat was wel jammer, want dat was een hoop geld. Die konden we voor 19 miljoen euro verkopen. Maar ja, die is later ook een topspeler in Europa geworden. Ik snap er trouwens ook niks van dat Ajax, Feyenoord of PSV hem niet wilden.