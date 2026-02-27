Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
"Van Seumeren zei dat veel spelers worden weggekaapt door Ajax"

Stefan
Frans van Seumeren bij een uitwedstrijd van FC Utrecht
Frans van Seumeren bij een uitwedstrijd van FC Utrecht Foto: © Pro Shots

Frans van Seumeren was afgelopen zondag te gast bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De eigenaar van FC Utrecht vertelde over de jeugdopleiding van de club en sneerde lichtelijk naar PSV en Ajax. Zij zouden namelijk hengelen naar de talenten van de Domstedelingen.

"De vraag ging over waar FC Utrecht voor staat en Van Seumeren gaf aan dat hij wel jaloers is op AZ, hun jeugdopleiding en hoe zij ervoor staan", vertelt Gerling in de podcast De Strijd Gaat Beginnen. "En dat kan ik me wel voorstellen, want AZ heeft een geweldige jeugdopleiding en dat is ook in de Youth League wel gebleken. Het is alleen niet echt antwoord op de vraag waar FC Utrecht voor staat."

"Frans zei dat FC Utrecht wil dat er meer jeugd doorstroomt en wat dat betreft zijn er ook veel stappen gezet", vervolgt hij. "Het gaat een stuk beter met Jong FC Utrecht, ook omdat er wordt geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Dat is een project van meerdere jaren. Frans zei daar ook over dat er heel veel spelers worden weggekaapt door PSV en Ajax, maar daar heeft AZ ook last van. Die zitten in het gebied van Ajax."

"Het is ook een kwestie van meer bieden dan wat je tot nu toe deed", gaat de journalist en FC Utrecht-watcher verder. "En daar is FC Utrecht nu heel erg mee bezig, ook door die samenwerking met Red Bull en allerlei stages voor spelers. Ze hopen en proberen zo om die jongens binnenboord te houden."

"Je ziet nu ook wel dat jongens uit de jeugd de kans krijgen bij Jong FC Utrecht en dat is jaren niet zo geweest. Dat heeft ook te maken met Mark Otten, die dat heel goed doet. Maar het gaat niet van het één op het andere moment opeens helemaal anders", aldus Gerling.

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

'Weghorst bekeek dit landhuis in Overijssel': "€ 1.875.000 k.k."

Hans Nijland

Hans Nijland tipt Ajax: "Hij is nu een dragende speler, een zes"

Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

