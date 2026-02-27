"Van Seumeren zei dat veel spelers worden weggekaapt door Ajax"

Frans van Seumeren was afgelopen zondag te gast bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN. De eigenaar van FC Utrecht vertelde over de jeugdopleiding van de club en sneerde lichtelijk naar PSV en Ajax. Zij zouden namelijk hengelen naar de talenten van de Domstedelingen.

"De vraag ging over waar FC Utrecht voor staat en Van Seumeren gaf aan dat hij wel jaloers is op AZ, hun jeugdopleiding en hoe zij ervoor staan", vertelt Gerling in de podcast De Strijd Gaat Beginnen. "En dat kan ik me wel voorstellen, want AZ heeft een geweldige jeugdopleiding en dat is ook in de Youth League wel gebleken. Het is alleen niet echt antwoord op de vraag waar FC Utrecht voor staat."

"Frans zei dat FC Utrecht wil dat er meer jeugd doorstroomt en wat dat betreft zijn er ook veel stappen gezet", vervolgt hij. "Het gaat een stuk beter met Jong FC Utrecht, ook omdat er wordt geïnvesteerd in de jeugdopleiding. Dat is een project van meerdere jaren. Frans zei daar ook over dat er heel veel spelers worden weggekaapt door PSV en Ajax, maar daar heeft AZ ook last van. Die zitten in het gebied van Ajax."

"Het is ook een kwestie van meer bieden dan wat je tot nu toe deed", gaat de journalist en FC Utrecht-watcher verder. "En daar is FC Utrecht nu heel erg mee bezig, ook door die samenwerking met Red Bull en allerlei stages voor spelers. Ze hopen en proberen zo om die jongens binnenboord te houden."

"Je ziet nu ook wel dat jongens uit de jeugd de kans krijgen bij Jong FC Utrecht en dat is jaren niet zo geweest. Dat heeft ook te maken met Mark Otten, die dat heel goed doet. Maar het gaat niet van het één op het andere moment opeens helemaal anders", aldus Gerling.