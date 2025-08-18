Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
'Franse club meldt zich met miljoenen bij Ajax voor Brobbey'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

Stade Rennais heeft een bod van ruim twintig miljoen euro gedaan op Brian Brobbey. Dat meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. 

De Franse club heeft een nieuwe spits nodig en is in die zoektocht uitgekomen bij Brobbey. Het eerste bod van ruim twintig miljoen euro voldoet nog niet aan de vraagprijs van Ajax, maar de Amsterdammers staan wel open voor verdere onderhandelingen. De spits mag vertrekken bij Ajax en staat zelf ook wel open voor een nieuwe club. Of Brobbey een stap naar Stade Rennais ziet zitten is nog niet bekend.  

Stade Rennais is naar verluidt niet de enige geïnteresseerde club in Brobbey. Ook het Duitse VfB Stuttgart, de Italiaanse topclub AS Roma en Premier League-club Sunderland worden genoemd. Brobbey, die momenteel geblesseerd is, ligt nog tot medio 2027 vast bij Ajax. Mocht hij inderdaad vertrekken, gaat Ajax de markt op voor een nieuwe spits. 

