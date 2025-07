'Franse club richt pijlen op verdediger met verleden bij Ajax'

De 26-jarige Doekhi verruilde Vitesse in 2022 voor Union Berlin en groeide daar uit tot een vaste waarde in de verdediging. Zijn contract in Duitsland loopt nog tot medio 2026, maar Lyon zou hem voor een bedrag van ongeveer negen miljoen euro kunnen losweken. Transfermarkt taxeert zijn marktwaarde momenteel op dertien miljoen euro.

De 27-jarige Doekhi, een neef van Winston Bogarde, speelde tussen 2016 en 2018 35 wedstrijden voor Jong Ajax. Als de transfer doorgaat, wordt Doekhi herenigd met landgenoot Ruben Kluivert, die onlangs een langdurig contract tekende bij Lyon tot de zomer van 2030.