Franse media lyrisch over Godts na hoofdrol bij PSG: "Genadeloos"
Mika Godts heeft maandagavond grote indruk gemaakt in Frankrijk. De voormalig aanvaller van Ajax was met een doelpunt en een assist de grote man bij Paris Saint-Germain tijdens de 2-0 overwinning op Olympique Lyon. De 21-jarige Belg kreeg na afloop volop complimenten van de Franse media, die spreken van een mogelijke doorbraak bij de Parijse topclub.
Godts begon op de bank, maar kreeg na 57 minuten de kans van trainer Luis Enrique. De buitenspeler greep die mogelijkheid met beide handen aan. In de 72e minuut bereidde hij de openingstreffer van Senny Mayulu voor, waarna hij twaalf minuten later zelf de 2-0 maakte. Op aangeven van Quentin Ndjantou krulde Godts de bal fraai in de verre hoek.
De sterke invalbeurt bleef niet onopgemerkt bij L’Équipe. De Franse sportkrant benadrukt dat Godts eindelijk zijn waarde heeft laten zien. "Godts, die sinds zijn komst nog vrij onopvallend was en wiens impact na de blessure van Khvicha Kvaratskhelia grote verwachtingen heeft, maakte optimaal gebruik van zijn halfuur speeltijd. Hij zorgde voor de ommekeer tegen Lyon. Zou deze wedstrijd het begin kunnen zijn van zijn Parijse avontuur?"
Ook Le Parisien is enthousiast en kiest voor de kop ‘Godts scoort punten’. De krant ziet de wedstrijd tegen Lyon als een mogelijk keerpunt voor de Belgische aanvaller. "Bovenal is het misschien wel de avond waarop Godts een speler van Paris Saint-Germain werd. De aanwinst maakte indruk op zowel de fans als de tegenstanders."
Le Figaro richt zich vooral op de fraaie treffer waarmee Godts de wedstrijd besliste. "Een sublieme goal van de Belg, na een prachtige pass van Ndjantou. Klinisch. Genadeloos."
Voetbalwebsite Maxi Foot ging nog een stap verder en verkoos de oud-Ajacied tot Man of the Match. Godts kreeg een 7,5 voor zijn optreden. "De vleugelspeler hielp zijn team aan de overwinning. Na een assist op Mayulu, die daarmee de openingstreffer maakte, verdubbelde de Belgisch international de voorsprong met een snelle counter en krulde hij de bal prachtig in de verre hoek."
Volgens Foot Mercato komt de opleving van Godts bovendien op een bijzonder gunstig moment. PSG kampt met blessures van aanvallers Ousmane Dembélé en Khvicha Kvaratskhelia, waardoor de zomeraanwinst de komende periode mogelijk meer kansen krijgt. "Het moment voor Godts is eindelijk aangebroken. Godts heeft eindelijk een grote impact gemaakt. Een bevrijdende prestatie die precies op het juiste moment komt, aangezien Enrique te maken heeft met blessures van Dembélé en Kvaratskhelia."
Godts maakte afgelopen zomer voor een bedrag dat volgens L’Équipe inclusief bonussen kan oplopen tot ongeveer 55 miljoen euro de overstap van Ajax naar PSG. De Belg tekende een contract tot medio 2031. Met zijn eerste officiële doelpunt voor de Franse landskampioen lijkt hij nu een belangrijke stap te hebben gezet.
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Franse media lyrisch over Godts na hoofdrol bij PSG: "Genadeloos"
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