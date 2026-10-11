Franse media vernietigend over Mika Godts: "Koning Balverlies"
Mika Godts heeft zijn eerste basisplaats bij Paris Saint-Germain niet weten op te luisteren met een overtuigend optreden. De voormalig aanvaller van Ajax mocht zaterdagavond vanaf de aftrap beginnen tegen Le Mans (3-1), maar werd na een klein uur alweer naar de kant gehaald. In de Franse media krijgt de Belgische buitenspeler stevige kritiek op zijn spel.
Sinds zijn miljoenentransfer van Ajax naar PSG moest Godts het aanvankelijk doen met vijf invalbeurten. Tegen Le Mans kreeg hij eindelijk zijn kans, maar volgens Le Parisien stelde hij flink teleur. De Franse krant beoordeelt zijn optreden met een 3.
"Er heerste grote verwachting rond Godts bij zijn eerste basisplaats voor PSG. Zijn optreden was echter ronduit teleurstellend: hij slaagde er niet in zijn tegenstander te kloppen, maakte slordige keuzes en was Koning Balverlies (zestien keer). Hij leek op geen enkel moment in staat om een beslissende stempel op de wedstrijd te drukken. Afgezien van één mislukt schot vertraagde hij het spel van PSG veel te vaak."
Ook Maxi Foot is niet overtuigd van het optreden van de Belg, al valt de beoordeling met een 5,5 iets hoger uit. "Na een succesvolle interlandperiode met België was de vleugelspeler zaterdagavond veel te zwak. Zijn dribbels waren niet effectief en hij zag zijn vervanger (Kvaratskhelia, red.) al na twee minuten scoren." Uitgerekend Khvicha Kvaratskhelia, die Godts verving, maakte kort na zijn entree de 2-1 voor de Parijzenaars.
Voorafgaand aan de wedstrijd stond L'Équipe al uitgebreid stil bij de ontwikkeling van Godts, die volgens de krant nog stappen moet zetten om te slagen bij PSG. "Tot nu toe hebben we van hem alleen zijn blonde haar gezien, het soort knappe jongen dat zo uit een Amerikaanse sitcom lijkt te komen, en die altijd aanwezige glimlach op zijn babygezicht. Maar dat geeft geen volledig beeld van de zomeraanwinst. Godts is zeker een speler met potentie, maar bij PSG is er nog een stap te zetten."
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