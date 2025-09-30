Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Franse media wijzen naar Ajax: "Er heerst geen al te beste sfeer"

Max
bron: Franse media
John Heitinga geeft aanwijzingen in de Arena
John Heitinga geeft aanwijzingen in de Arena Foto: © Pro Shots

Ajax verkeert nog niet in beste doen, zo zien ook de Franse media. Dinsdagavond nemen de Amsterdammers het in de Champions League op tegen Olympique Marseille. 

Ajax is nog ongeslagen in de competitie, maar kan nog niet overtuigen. Trainer John Heitinga ligt nu al behoorlijk onder vuur. "De nieuwe trainer aan het roer heeft voorlopig moeite om echt zijn stempel te drukken. Ajax moest het zaterdag tegen NAC Breda doen met het absolute minimale. Zelfs tegen een ploeg die in de tweede helft met tien man stond, legde de tegenstander verdedigende tekortkomingen bloot", zag Ouest-France.

"Bij Ajax heerst er geen al te beste sfeer, kort voor de wedstrijd tegen OM in het Stade Vélodrome", schrijft La Provence. "De toon werd maandagavond al gezet door de Nederlandse media tijdens de gebruikelijke persconferentie. Minutenlang - te lang naar zijn zin - werd John Heitinga, de jonge trainer (41, red.) van Ajax, bevraagd over de kritiek op zijn werk."

Zet in op Ajax tegen Olympique Marseille!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Olympique Marseille. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Sean Steur

Ajax O19 geeft goede voorbeeld en wint van beloften Marseille

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd