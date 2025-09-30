Franse media wijzen naar Ajax: "Er heerst geen al te beste sfeer"

Ajax verkeert nog niet in beste doen, zo zien ook de Franse media. Dinsdagavond nemen de Amsterdammers het in de Champions League op tegen Olympique Marseille.

Ajax is nog ongeslagen in de competitie, maar kan nog niet overtuigen. Trainer John Heitinga ligt nu al behoorlijk onder vuur. "De nieuwe trainer aan het roer heeft voorlopig moeite om echt zijn stempel te drukken. Ajax moest het zaterdag tegen NAC Breda doen met het absolute minimale. Zelfs tegen een ploeg die in de tweede helft met tien man stond, legde de tegenstander verdedigende tekortkomingen bloot", zag Ouest-France.

"Bij Ajax heerst er geen al te beste sfeer, kort voor de wedstrijd tegen OM in het Stade Vélodrome", schrijft La Provence. "De toon werd maandagavond al gezet door de Nederlandse media tijdens de gebruikelijke persconferentie. Minutenlang - te lang naar zijn zin - werd John Heitinga, de jonge trainer (41, red.) van Ajax, bevraagd over de kritiek op zijn werk."