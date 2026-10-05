Fransen na Godts-transfer: "Eredivisie is tweederangscompetitie"
Mathieu Faure heeft uitgelegd hoe er in Frankrijk naar Mika Godts en zijn overstap van Ajax naar Paris Saint-Germain wordt gekeken. De journalist van het Franse voetbalmagazine SoFoot stelt dat de Eredivisie in Frankrijk niet bijzonder hoog staat aangeschreven. Toch heeft hij alle vertrouwen in de ontwikkeling van de 21-jarige Belg.
Godts maakte afgelopen zomer voor 55 miljoen euro inclusief bonussen de overstap van Ajax naar PSG, maar komt in Parijs voorlopig weinig aan spelen toe. L’Équipe bestempelde hem tijdens de interlandperiode zelfs als floptransfer. Faure vindt dat oordeel voorbarig. "Je mag niet vergeten dat PSG net twee keer de Champions League gewonnen heeft. Dan ligt de lat ook voor nieuwkomers meteen hoog. Alleen is het niet eenvoudig om bij een van de beste teams ter wereld zomaar in de ploeg te komen", vertelt Faure aan De Telegraaf.
Daarbij speelt volgens hem ook mee hoe er in Frankrijk naar spelers uit Nederland wordt gekeken. "Talenten zoals Boadu en Stengs, die de afgelopen jaren ook vanuit Nederland richting Frankrijk kwamen, lieten geen verpletterende indruk na. Daarom leeft het gevoel dat de Eredivisie in vergelijking met de Ligue 1 eerder een tweederangscompetitie is."
Faure vindt dat Godts voorlopig verzachtende omstandigheden heeft. "Kvaratskhelia, Dembélé en Doué zijn nog niet op niveau, terwijl Barcola is vertrokken. Dat zorgt voor extra druk. Van een 21-jarige die net de stap naar PSG gezet heeft, mag je evenwel niet verwachten dat hij de ploeg meteen zal dragen. Daarbij speelde PSG tot dusver alleen maar tegen sterke tegenstanders."
De oud-Ajacied moet volgens de journalist vooral tijd krijgen. "De eerste zes maanden zijn altijd lastig. Désiré Doué maakte hier hetzelfde mee. Pas vanaf februari kan je een echt oordeel vellen. Sowieso moet je in een eerste seizoen altijd milder zijn voor een speler, vind ik."
Ook de hoge transfersom hoeft volgens Faure niet direct een probleem te vormen. "En dat hebben ze heus ook niet zomaar gedaan. Aan de andere kant is 50 miljoen in de hedendaagse markt geen enorm bedrag. Als je ziet wat er in Engeland allemaal wordt uitgegeven, dan valt 50 miljoen euro zelfs nog mee. Het mag dan wel een vergelijkbaar bedrag zijn dat PSG betaald heeft voor Doué en Dembélé, Godts zal er niet continu aan herinnerd worden."
De prestaties van Godts kunnen uiteindelijk wel bepalend worden voor het oordeel over de transferzomer van PSG. "Maar tegelijkertijd wordt de evolutie van Godts wel bepalend voor hoe de zomerperiode van PSG gezien wordt. De andere nieuwkomers - Ferran Torres, Akliouche en Lucas Digne - hebben zich in het verleden al bewezen, maar Godts is de onbekende factor. Als blijkt dat hij een verkeerde gok was, zal vooral dat blijven hangen."
Faure verwacht echter niet dat het zover komt. "Voor alle duidelijkheid: ik denk niet dat het zover zal komen, want hij heeft zeker het potentieel. Je ziet dat hij de kwaliteiten heeft om het verschil te kunnen maken." De journalist wijst daarbij onder meer op het optreden van Godts voor België. "Die goal zal hem deugd gedaan hebben."
De komende weken kunnen belangrijk worden voor de voormalig Ajacied. "Tussen deze interlandperiode en de volgende zit de kalender overvol. Luis Enrique zal hem dan ook zeker kansen geven. Zeker in de Ligue 1, wat voor PSG toch een beetje het laboratorium is."
Faure verwacht bovendien dat Luis Enrique op verschillende posities met Godts gaat experimenteren. "Ik denk dat Enrique hem op beide flanken en zelfs als valse negen zal uitspelen. Puur om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat hij in zijn mars heeft. En dan is het aan hem om zich te tonen. Zijn invalbeurt in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak tegen Marseille was alvast bemoedigend. Al moet hij nu vooral niet gaan nadenken. Hij moet spelen zoals hij dat kan, met lef en spontaniteit. Hij is iemand die durft en dingen probeert, ook al gaat er dan al eens iets mis. Dat getuigt van persoonlijkheid en dat ziet de coach graag van jonge spelers. En als Godts dan snel die eerste goal kan maken, kan hij helemaal vertrokken zijn."
Over de kansen van Godts is Faure uiteindelijk duidelijk. "Ik ben optimistisch. En jullie mogen dat ook zijn. Het is een jonge speler met een uitzonderlijk potentieel. Op dit moment is er geen reden tot paniek."
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