Fraser neemt het op voor Ihattaren: "Iedereen duwt het richting Mo"

RKC Waalwijk beleefde een teleurstellende avond tegen FC Utrecht en verloor in eigen huis met 0-4. Mohamed Ihattaren kon zijn stempel niet drukken, maar trainer Henk Fraser nam het na afloop in het Brabants Dagblad nadrukkelijk voor de oud-Ajacied op.

Volgens Fraser was er in de tactiek van RKC juist rekening gehouden met de aanvallende impulsen van Utrechter Souffian El Karouani. Hoewel Ihattaren op papier zijn directe tegenstander was, zag het strijdplan er anders uit. "Ja, op papier stond Mo ertegenover, maar het was de bedoeling dat El Karouani uit zou komen tegen Faissal Al Mazyani", aldus de coach.

Waar het uiteindelijk misging? Fraser wijst vooral naar de organisatie. "Wat niet goed ging, was dat Mo alsnog met hem mee ging. We hebben daar ook Julian Lelieveld en Tim van de Loo. Zij zouden dat afdekken. Ik begrijp dat iedereen het nu richting Mo duwt, maar het zit hem daar echt in de organisatie."

Fraser erkent dat Ihattaren niet altijd zijn defensieve taken uitvoert, maar benadrukt zijn waarde aan de bal. "Je weet, hij laat wel eens zijn man lopen. Maar hij heeft ook speciale kwaliteiten aan de bal. Zodra hij vrij staat, kan hij bepalend zijn. En zo zijn er ook jongens met speciale kwaliteiten bij balbezit voor de tegenstander. Die moeten elkaar aanvullen en daarin zoek je altijd de balans."