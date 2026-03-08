Laatste nieuws
Fred Grim aan de kant gezet; Ajax maakt opvolger al gelijk bekend

Joram
bron: Ajax
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Ajax maakt bekend dat Oscar García het seizoen als interim-trainer zal afmaken. De aankondiging kwam zondagavond, een paar minuten nadat Fred Grim door technisch directeur Jordi Cruijff aan de kant was gezet.

De nederlaag van zaterdagavond tegen FC Groningen (3-1) bracht de felbegeerde tweede plek in de Eredivisie in gevaar. Cruijff vond dat er een verandering nodig was en besloot Grim terug te laten keren naar zijn vorige functie binnen de opleiding van de club. García, die recent nog aan de slag ging als trainer van Jong Ajax, krijgt nu de taak om het eerste elftal naar die tweede plaats te loodsen.

"Ook Carlos García (assistent-trainer), Juan Pablo Colinas (keeperstrainer) en Enrique Sanz (fysiektrainer), met wie García een maand geleden zijn werkzaamheden bij Jong Ajax startte, worden ook overgeheveld naar Ajax 1", meldt de club op haar website. Paul Nuijten zal Jong Ajax gaan trainen, terwijl Urby Emanuelson deel gaat uitmaken van de technische staf van de beloften.

