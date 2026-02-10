Fred Grim aangepakt: "De technische staf vind ik ook gewoon k*t"

"Ik heb zeker niet genoten, nee. Ik heb me geërgerd", begint Kokkie in de aflevering van Kale & Kokkie van AT5. "Ik erger me aan de hele gang van zaken. In de eerste helft speel je aardig, maar ook niet meer dan dat. Want wat creëer je nu eigenlijk? En waar ik me in de tweede helft aan irriteer is dat je een tegengoal krijgt, omdat de trainer van de tegenpartij wel wisselt om te winnen."

"Hij zag dat Ajax in balbezit sterker was dan AZ, brengt er een spits bij en Ajax is van slag af. AZ gaat opportunistischer spelen en Ajax is de draad volledig kwijt", gaat hij verder. "Hij wisselt om te winnen en het spel naar zich toe te trekken. En onze coach wisselt, omdat het tijd is om te wisselen. Weet je, je staat met 1-0 achter. En bij Gods gratie wordt die tweede goal afgekeurd, want als hij goedgekeurd wordt, dan mag je ook niet klagen."

"Maar je weet dat je moet winnen. En dan breng je Wout Weghorst twee minuten voor tijd... Als je niks te vertellen hebt, dan moet je iets veranderen. En niet Weghorst brengen in plaats van Dolberg. Nee, dan moet je Weghorst erbij durven flikkeren. Dit is niet ons beste elftal ooit, maar de technische staf vind ik ook gewoon k*t. Dat meen ik serieus."

"Die trainers met hun iPad, je kunt ze net zo goed de Donald Duck geven. Daar staat dezelfde informatie in. We hebben toch nu al een paar keer gehad dat een trainer iets verandert en de wedstrijd om zet. En onze trainer lukt dat niet. Noem de laatste weken eens een keer dat die gozer goed gewisseld heeft. Wat hij ook doet: het elftal wordt niet beter", aldus Kokkie.