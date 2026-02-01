Fred Grim baalt na gelijkspel: "Je ziet dat je die jongens mist"

Grim zag Ajax goed beginnen en eigenlijk was er ook in de tweede helft weinig aan de hand. "We maakten prima goals. Een kwartier na rust is er ook niets aan de hand. Als we dan die tegengoals krijgen, krijgen we het heel moeilijk", vertelt hij na afloop aan ESPN. "Je mist op die momenten een paar spelers die volwassen zijn, routine hebben en de rust terugbrengen in de ploeg. En je ziet dat onze talenten dermate vermoeid raken dat ze nog niet negentig minuten lang top kunnen spelen."

Na de goals van Excelsior waren de Amsterdammers het behoorlijk kwijt. "We gingen op een gegeven moment mee in het ritme en het was na één of twee passes weer balverlies. Zo bleven we schakelen en kwamen we continu onder druk te staan. Je ziet dat je de zieke jongens (Oscar Gloukh, Kian Fitz-Jim en Owen Wijndal, red.) ook mist. Dan moet je jonge spelers inpassen die pas één of twee keer hebben meegetraind. Die kan en mag je niets verwijten, maar daar moet je wel mee dealen", besluit de oefenmeester.