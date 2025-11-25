Grim baalt van vroege tegengoal Ajax: "Dit doet hij nooit meer"

"Zuur", reageert hij bij Ziggo Sport. "Ik heb gezien dat er een team stond. Het tactische plan is naar behoren uitgevoerd en daar was iedereen op zijn manier mee bezig. We zouden eventueel met vijf kunnen komen, dat is ook gebeurd. Ook op initiatief van de spelersgroep, die ruimte hadden ze. Daar ben ik heel blij om."

Grim gaat verder: "We begonnen goed, de sfeer was goed, maar dan krijg je na zes minuten zó'n goal tegen. Ik hoorde net pas dat de goal uit een buitenspelsituatie ontstond, daar mag dan niet tegen opgetreden worden. Maar die speler schiet hem zo geweldig binnen, dat doet hij ook nooit meer."

Ajax ging op zoek naar de gelijkmaker. "We bleven bij ons plan, maar helaas hebben we ons niet beloond met de kansjes die we hadden. Ik denk dat duidelijk is waar we vandaan komen, dan is het een kwestie van groeien met elkaar en geloof hebben in wat we aan het doen zijn. Met deze wedstrijd kunnen we naar zondag toewerken", aldus Fred Grim.